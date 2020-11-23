شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يستقبل مساعد وزير التموين لبحث إنشاء مناطق وأسواق تجارية كبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، لتفقد عدد من الأماكن المتميزة بغرض طرحها قريباً كمشروعات تجارية متنوعة لخدمة أهالى المحافظة.

وتفقد عشماوى بصحبة المحافظ أكثر من موقع متميز بمحيط المحافظة تصلح لتكون مشروعات تجارية وأسواق متخصصة، حيث تم زيارة عدد 5 مواقع مختلفة خلال الجولة التفقدية هذا وقد أفاد عشماوى أن المواقع التى تمت زيارتها هي اماكن متميزة للغاية وقابلة للطرح بنظام حق الانتفاع بالتعاون مع المحافظة وان هذة الفرص الاستثمارية قد تشمل سلاسل تجارية كبرى وسوق للجملة ومباني تجارية متعددة الأغراض ومناطق تجارية حديثة واماكن تجارية ترفيهية لصالح مواطني القليوبية، كما أن هذه الفرص تتيح لابناء المحافظة فرص عمل متنوعه .

ونقل "عشماوى" خلال الزيارة تحيات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية للواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ،وأن وزارة التموين لديها اهتمام بتنفيذ مشروعات استثمارية على أرض محافظة القليوبية خاصة فيما يتعلق بإنشاء المناطق اللوجستية والمراكز التجارية لإمداد المحافظة بالمنتجات الغذائية وغير الغذائية مما سيقلل حلقات تدول المنتجات وتقليل تكلفة نقل السلع .

وأشاد عشماوى بالمواقع التى تم زيارتها برفقه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية لافتا إلى أن هناك ترتيبات تجرى على قدم وساق للإعلان قريباً عن هذة الفرص الاستثمارية المتنوعة بالمحافظة، كما أن القليوبية من المحافظات الواعدة وتحتاج لضخ استثمارات ضخمة في قطاع التجارة الداخلية، مما يضمن تحقيق عوائد سريعة على الاستثمار لصالح المطور وايضا توفير السلع والمنتجات للمستهلك بأسعار مناسبة.















