شكرا لقرائتكم خبر عن متحف الفن المعاصر بجامعة حلوان يستعد للافتتاح بعرض لوحات فنية من الستينيات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد "مجمع الفنون والثقافة" بجامعة حلوان، الذى يفتتحه مؤخرًا الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، لوضع اللمسات النهائية لمتحف الفن المعاصر الجديد، بعد تجهيزه بأحدث أنظمة الإضاءة ووسائل العرض المتحفى، ويعد المتحف منارة للثقافة والفنون والإبداع الفكرى والفنى.

وأوضح الدكتور أشرف رضا، المدير التنفيذي لمجمع الفنون والثقافة فى بيان صادر عن جامعة حلوان، أنه يتم الآن إعداد العرض المتحفى لأول متحف متخصص للفنون المعاصرة فى مصر، الذى سيتم من خلاله تقديم عروض للمقتنيات الفنية من لوحات وتماثيل ورسوم لفنانى مصر المعاصرين، وأساتذة كليات الفنون المصرية.

وأكد المدير التنفيذى لمجمع الفنون والثقافة أن هذا الصرح الفنى يهدف لدعم الشباب فكرياً وثقافياً، وخلق بيئة ثقافية وفنية من خلال تعريف زوار المتحف من الشباب وطلاب الكليات على إبداعات فنانى مصر من فترة الستينيات حتى الآن، وذلك من خلال أعمال التصوير والرسم والنحت والخزف والجرافيك، مشيرًا إلى أن جميع الأعمال الفنية بالمتحف تتميز بالحس الفنى الجمالى حيث أن كل الأعمال منتقاه بعناية من الفنانين المصريين وشباب التشكيليين، وتعكس التنوع الكبير بين الأجيال فى جميع المدارس الفنية، هذا ويجري التخطيط ليتم تحديث العرض المتحفى مرتين كل عام .

ووجه الدكتور أشرف رضا الشكر لكل الفنانين المشاركين بالمتحف، والمشرفين على لجنة المقتنيات الفنية، ولمقيِّم العرض المتحفى الفنان "سامح توفيق"، ومصممى شعار المتحف الجديد على جهودهم ودورهم في إعداد المتحف ليظهر بالصورة اللائقة للجمهور.