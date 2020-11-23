شكرا لقرائتكم خبر عن 8 معلومات عن الخدمة السودانية بالكنيسة الكاثوليكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق مكتب دياكونيا للتنمية، التابع للكنيسة الكاثوليكية في مصر، مبادرة "الخدمة السودانية"، وذلك تحت رعاية الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، وبإشراف الأب كيرلس نظيم مسؤول المكتب. ويقدم لكم ”الخليج 365” 8 معلومات عن الخدمة السودانية الجديدة: ويقدم لكم ”الخليج 365” 8 معلومات عن الخدمة السودانية الجديدة: 1. تهدف الخدمة إلي دمج السودانيين في المجتمع المصري. 2. تعريف السودانيين بالثقافة والتاريخ المصرى. 3. تعريف السودانين بالعادات والتقاليد المصرية. 4. تدريب السودانيين علي إتقان اللغة العربية الفصحى والعامية، واللغة الإنجليزية 5. عمل لقاءات بين المصريين والسودانيين. 6. تعريف المصريين بالثقافة السودانية. 7. تدريب السودانيين على حرف التفصيل وتصفيف الشعر. 8. سوف يتم إطلاق الخدمة 15 سبتمبر الجاري، بكنيسة العذراء الكاثوليكية بعين شمس.

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