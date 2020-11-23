شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التصويت فى لجان البدرشين بالجيزة بجولة إعادة انتخابات النواب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت اللجان الفرعية بالبدرشين، باب التصويت فى جولة الإعادة للمرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب، حيث تشهد جولة الإعادة للمرحلة الاولي في دائرة البدرشين والعياط، منافسة بين 4 مرشحين علي مقعدين بعد حسم نادر عبده صديق الخبيري مقعدا من الجولة الأولي.
وتقام جولة الاعادة للمرحلة الاولي بانتخابات مجلس النواب يومي الاثنين والثلاثاء.
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