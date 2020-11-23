وزير الأوقاف يلتقى مجلس نقابة قراء القرآن الكريم اليوم لبحث التعاون فى خدمة كتاب الله

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الاثنين، اجتماعًا، مع مجلس إدارة نقابة قراء القرآن الكريم المنتخب، وذلك بقاعة حراء، بديوان عام وزارة الأوقاف، لدارسة أوجه التعاون بين النقابة وشئون القرآن الكريم بالوزارة في المرحلة المقبلة خدمة لكتاب الله.
وكان مجلس إدارة نقابة قراء ومحفظى نقابة القراء، عقد أولى جلساته صباح السبت، برئاسة الشيخ محمد حشاد، شيخ عموم المقارئ المصرية، نقيب القراء، وتم اختيار القارئ الإذاعى الشيخ محمود الخشت نائبا للنقيب بالإجماع، وفوز الشيخ صديق محمود صديق المنشاوى بمنصب أمين عام النقابة بأغلبية الأصوات، وفوز الشيخ عبد الباسط عمارةـ بمنصب أمين الصندوق بأغلبية الأصوات، وتفويض الشيخ محمد عبد الموجود خليفة مشرفا عاما للنقابة.
وقال الشيخ محمد حشاد الحضور أن نقابة القراء تضم صفوة أهل القرآن الذين اصطفاهم الله تعالى، واستودع فى قلوبهم نورا ليقوى به وحدتنا، ونشرف بأن يكون المجلس بكامله وأنا فى المقدمة خادمين للقرآن وأهله وأصحاب المعاشات، ولابد وأن نتخلق بخلق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لنكون بحق ممن يستحقون شرف حملة أمانة كتاب الله تعالى"، معلنا عن رفع قيمة المعاش بنسبة 15% تصرف بدءا من الأول من يناير 2021، قائلاً: "أعاهد الله تعالى على أن أظل وفيا مخلصا للقرآن الكريم وأهله، وسأعتبر نفسى جنديا يعمل بجد واجتهاد لنصرة أصحاب الحاجات من أهل القرآن وأصحاب المعاشات"
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