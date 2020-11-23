شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يلتقى مجلس نقابة قراء القرآن الكريم اليوم لبحث التعاون فى خدمة كتاب الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الاثنين، اجتماعًا، مع مجلس إدارة نقابة قراء القرآن الكريم المنتخب، وذلك بقاعة حراء، بديوان عام وزارة الأوقاف، لدارسة أوجه التعاون بين النقابة وشئون القرآن الكريم بالوزارة في المرحلة المقبلة خدمة لكتاب الله.

وكان مجلس إدارة نقابة قراء ومحفظى نقابة القراء، عقد أولى جلساته صباح السبت، برئاسة الشيخ محمد حشاد، شيخ عموم المقارئ المصرية، نقيب القراء، وتم اختيار القارئ الإذاعى الشيخ محمود الخشت نائبا للنقيب بالإجماع، وفوز الشيخ صديق محمود صديق المنشاوى بمنصب أمين عام النقابة بأغلبية الأصوات، وفوز الشيخ عبد الباسط عمارةـ بمنصب أمين الصندوق بأغلبية الأصوات، وتفويض الشيخ محمد عبد الموجود خليفة مشرفا عاما للنقابة.