انطلاق التصويت في جولة إعادة انتخابات مجلس النواب بـ14 محافظة

محمد اسماعيل - القاهرة - انطلقت اليوم الاثنين، مرحلة الإعادة في انتخابات مجلس النواب، لمحافظات المرحلة الأولى، التي تضم الجيزة والفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المحافظة أنهت استعداداتها لاستقبال جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2020، حيث تدخل محافظة الجيزة جولة الإعادة بواقع دائرة واحدة فقط على مقعدين بمراكز ومدن العياط والبدرشين، موضحًا أن عدد الأصوات التى يحق لها التصويت فى جوله الإعادة هي 625913 موزعين على 202 لجنة فرعية داخل 80 مركز انتخابى بالمدارس والمعاهد الأزهرية.

وشدد محافظ الجيزة على رؤساء الوحدات المحلية المختصة برفع درجة الاستعداد القصوى والتأكد من مدى جاهزية المقرات الانتخابية من الناحية الأمنية وتوفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية وأماكن انتظار لائقة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين فى الإدلاء بأصواتهم.

ووجه محافظ الجيزة بالاستمرار فى تطهير ورش المقرات بصفة مستمرة والالتزام بالمسافات البينية للحد من انتشار فيروس كورونا بين الناخبين أثناء المشاركة فى الاستحقاق الانتخابي، بالإضافة إلى توفير كافة سبل الدعم اللازم لجميع عناصر العملية الانتخابية والتنسيق التام بين جميع الجهات المعنية والعمل بروح الفريق الواحد لضمان نجاح العملية الانتخابية وظهور المحافظة بالشكل المشرف بها.