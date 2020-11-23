"سحر" تطلب الخلع: "مسكت جوزي ماشي مع جارتنا في السوبر ماركت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

تقدمت "سحر. م" بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، للمطالبة بخلع زوجها لما وقع عليها من ضرر، مبررة طلبها: "تليفوني اتسرق في السوبر ماركت وبشوف الكاميرات لقيت جوزي مع عايدة جارتنا".

تضيف "سحر" 30 سنة، ربة منزل: "تزوجت من "صالح. ف" 38 سنة، سائق ميكروباص، زواجًا تقليديًا، عن طريق أحد المقربين للأسرة، وبعد التعارف رأيته شخصية بشوشة وملتزمة، فوافقت على الخطبة، وبعد مرور عام انتقلنا إلى عش الزوجية معًا".

تكمل الزوجة: "عشنا حياة زوجية سعيدة في البداية، واستمر زواجنا عام ونصف، وبعدها انقلب حال زوجي وبدأ ينظر إلى كل تفاصيلي ويتمرد عليها، لكنه كان يعود ويبتسم في وجهي كي لا يظهر خيانته لي مع جارتنا "عايدة".

تشكو الزوجة لحظة انفصالها عن زوجها: "ذهبت إلى التسوق وشراء احتياجات المنزل من سوبر ماركت قريب من المنزل، وبعد خروجي من السوبر ماركت اكتشف سرقة الهاتف المحمول، فتوجهت إلى الإدارة التي قامت بدورها بتفريغ الكاميرات، وما رأيته كان أصعب، حيث شاهدت زوجي مع جارتنا "عايدة" في كاميرات المراقبة وكأنهم متزوجين، فطالبت الإدارة بتحميل الفيديو وأسرعت إلى المنزل باكية منتظرة زوجي كي أواجهه بالفيديو".

تضيف "سحر": "انزعجت كثيرًا لما يفعله زوجي، فهو ينكر علاقته بها رغم مشاهدتي الفيديو وعرضه عليه، فقام بمسحه من الهاتف ما دفعني للحديث معه بصوت مرتفع، فقام بضربي وطردي من المنزل بملابس البيت، وتوجهت مباشرة إلى منزل أهلي ".

تختتم الزوجة: عرضت الوضع على أهلي وطالبت زوجي بالطلاق، لكنه رفض، فلجأت إلى محكمة الأسرة وأقمت دعوى خلع ضده حملت رقم 2179 لسنة 2018، ولا تزال منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل بها.