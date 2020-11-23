شكرا لقرائتكم خبر عن تجهيز مقارات مبيت لقوات تأمين الانتخابات ببني سويف (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال ناصر سيف، رئيس مركز ومدينة سمسطا، ان مدينة وقرى سمسطا جاهزة لانتخابات الاعادة بمجلس النواب وانه تم توثيق تجهيزات اللجان الانتخابية وارسالها إلى المحافظ بعد رشها واقامة السرادقات امامها، مشيرا إلى انه تم عمل القرى في القطاعات الخدمية بالتوازى مع العملية الانتخابية تنفيذاً لتكليفات الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ بني سويف وفي اطار التواصل مع المواطنين والارتقاء بجودة الخدمات اليومية والتي تمس المواطنين والعمل على ان يشعر المواطنين بمردود الخدمة .

وقال انه تم متابعة تسليم موقع مدرسة الشماشرجي ورفع التراكمات والتي يمكن ان تعوق حركة العمل لانشاء المدرسة حيث اصدرت توجيهات للعمل على ازالة أي معوقات يمكن ان توقف عجلة العمل وسرعة ازلة أي معوقات ليس من الموضوع فقط بل في جميع مجالات اقامة مشروعات ذات النفع العام والتي من شأنها تصب لمصلحة المواطن وتم الانتهاء من انشاء وحدة مرور سمسطا وهو تحفه معمارية على ارض مدينة سمسطا وجاري اجراءات التشغيل من قبل الداخلية في القريب العاجل .

وقال انه تم تجهيز اللجان وتعقيهما وتركيب السرادق اللازم لانتظار المواطنين وصيانة اعمال الكهرباء – المياة -.. الخ وتجهيز مقارات المبيت لقوات تأمين الانتنخابات وتوفير سبل الاعاشة واتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية لتداعيات ومنع انتشار فيروس كورونا وتم رفع كفاءة نافورة شارع الشعراوي كما تم رفع كفاءة اعمدة الانارة بمدخل مدينة سمسطا فضلا عن حملات النظافة اليومية في شوارع المدن وقراها ورفع المخلفات والقمامة من الميادين وتفريغ الحاويات من المدارس بدائرة مركز ومدينة سمسطا بمختلف مراحلها ونظمت الوحدة المحلية حملة نظافة بالشوارع والميادين العامة ورفع القمامة من الحاويات الثابتة والجمع من المنازل ورفع القمامة بمحيط المدارس والمستشفيات ودور العبادة بدائرة المركز وتوريد 90 طن قمامة لمصنع التدوير بالظهير الصحراوي وتم رفع 110 طن مخلفات صلبة بمصرف الشماشرجي المردوم وتم التخلص الآمن من المخلفات الصلبة بالاماكن المخصصة لها.فضلا عن استكمال أعمال التجميل بشوارع المدينة وتهذيب الأشجار وري أحواض النباتات بمداخل القرى، والطريق الدائري وتركيب أشرطة إنارة (ليد) باعمدة الانارة

واوضح انه تم متابعة سير العمل في منظومة تلقى طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء باستمرار تلقي طلبات التصالح واستيفاء الملفات وتقديم سبل الراحة وسرعة انجاز للمواطنين لتقديم الملف واستخراج النموذج المطلوبه للمواطنين مع تشديد التوجيهات باستمرار حملات المرور للتوعية واعلان المواطنين بالمدينة والقرى والعزب والنجوع التابعة لمركز سمسطا من خلال فنيين الادارة الهندسية وفني تنظيم القرى وحماية الاراضي بالادارة الزراعية للتقدم بملفات التصالح وتقنين الاوضاع بتلقى الطلبات حتى آخر نوفمبر ٢٠٢٠.