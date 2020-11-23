شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار متوسطة على الإسكندرية.. والمرور لم يتأثر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعرضت أحياء الإسكندرية وأجزاء من الساحل الشمالي، صباح الاثنين، لهطول أمطار متوسطة، مصحوبة بانخفاض طفيف في درجات الحرارة، فيما لم تتأثر حركة المرور بجميع الطرق الرئيسية والفرعية.

يذكر أن الإسكندرية تتعرض لموجة من الطقس السئ مصحوبة بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بالزامن مع نوة «باقى المكنسة»، فيما لم تتأثر حركة الملاحة البحرية وأعمال الصيد.

من جهتها، دفعت شركة الصرف الصحي بالتنسيق مع الأحياء بعشرات من السيارات لشفط أي تراكمات لمياه الأمطار بشوارع الإسكندرية وضمان استمرار السيولة المرورية.