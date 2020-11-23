شكرا لقرائتكم خبر عن الري تعلن إزالة الإطماءات والترسيبات أمام سد الشهيدين بسفاجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس سيد سركيس رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والرى، أنه تمت إزالة الإطماءات والترسيبات أمام سد الشهيدين بسفاجا وحفر بحيرة تخزين أمام السد لزيادة السعة التخزينية، وذلك تحت إشراف الإدارة العامة للمياه الجوفية بالغردقة.

أوضح سركيس فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن الوزارة خلدت اسم الشهيدين عادل حسانين عبد الكريم وأشرف جودة اللذين استشهدا أثناء تنفيذ سد وادى البارود اﻷبيض والذى يعتبر أكبر السدود المقامة فى محافظة البحر اﻷحمر ويبلغ ارتفاعه 10 ونصف متر وطوله 110 أمتار والسعة التخزينية له مليون و750 ألف متر مكعب، والذى ساهم فى حماية مدينة سفاجا من كارثة السيول المدمرة فى أكتوبر 2016.

وترتكز استراتيجية الوزارة فى التعامل مع ملف السيول على محورين هامين، أولهم التقليل من المخاطر التى تصاحب هذه الظاهرة من آثار تدميرية للبنية التحتية والمنشآت والقرى السياحية وغيرها من المرافق والنقاط الاستراتيجية من محطات غاز وكهرباء وذلك من خلال تنفيذ أعمال صناعية تتنوع ما بين سدود إعاقة وحوائط توجيه ومعابر أيرلندية لتوجيه مياه السيول إلى المجارى المائية والخلجان وذلك كما هو الحال فى الأعمال التى نفذتها الوزارة لحماية مدينة طابا من أخطار السيول بعدد من الأودية التى تمثل تهديداً مباشراً لطريق نويبع – طابا الدولي وعدد من الفنادق والتجمعات السكنية، وكذلك الأعمال الجارى تنفيذها بـ من الأودية الفرعية بوادى وتير ذات التأثير المباشر على طريق نويبع – النقب الدولى .

ويتضمن المحور الثانى فى التعامل مع ملف السيول تعظيم الاستفادة من هذه الظاهرة الطبيعية من خلال استقطاب ما يمكن استقطابة من مياه الأمطار المسببة للسيول، وتخزينها في بحيرات صناعيه لاستخدامها من قبل المجتمعات المحلية، لافتًا إلى أن مشروعات الحماية من مخاطر السيول بمحافظتي البحر الاحمر وجنوب سيناء تحقق 5 أهداف، منها الاستفادة من حصاد المياه أمام بحيرات التخزين لسدود الإعاقة وتنمية الموارد المائية للمناطق البدوية، وتحقيق أقصي استفادة منها في أنشطة رعوية أو تلبية الاحتياجات المائية للمجتمعات البدوية بها، وحماية المنشآت الاقتصادية والسياحية وشركات البترول ومطار الغردقة الدولي.