كورونا في 24 ساعة| 13 وفاة وتعافي وإصابة وليد سليمان وغلق المدارس في هذه الحالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كورونا في 24 ساعة| 13 وفاة ورسالة مهمة من الصحة وغلق المدارس في هذه الحالة وإصابة وليد سليمان

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن خروج 98 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 101881 حالة حتى اليوم.

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