شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف» تجري أول امتحان إلكتروني مميكن 100% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار تطويرها لنظم الامتحانات وميكنتها لإعطاء أعلى درجة ممكنة من الشفافية بدأت وزارة الأوقاف في إجراء أول امتحان مميكن 100 % بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يجرى على مدار أربعة أيام .

حضر الامتحان في اليوم الأول، الأحد، 242 من المتقدمين لبرنامج منحة الماجستير وبرنامج شباب علماء الأوقاف، منهم 170 إماما و72 قانونيا ومهندسا ومحاسبا وإداريًا، وسيحضر الامتحان، الاثنين، 500 إمام، وأجريت الامتحانات على أجهزة الحاسب الآلي بمركز تقييم القدرات والمسابقات.

ويهدف هذا التعاون إلى تحقيق الموضوعية والشفافية من جهة ورفع كفاءة العاملين بالأوقاف لمواكبة التطور الإلكتروني والإداري والعلمي والاستفادة من التقنيات الحديثة من جهة أخرى.

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