شكرا لقرائتكم خبر عن كيف ساهمت الماريجوانا المقننة فى إنعاش اقتصاد أمريكا اللاتينية؟.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد موافقة مجلس الشيوخ المكسيكى، فى لحظة تاريخية انتظرها الآلاف من المكسيكيين، على إلغاء تجريم وتنظيم الاستخدام الشخصى الترفيهى للماريجوانا، تفتح هذه الممارسة الباب أمام تسرب اقتصادى لـ2025 من بين 8000 و10000 مليون دولار فى المكسيك.

وفقًا لإريك بونس، رئيس مجموعة صناعة القنب GPIC، فإن التقنين يمثل على المستوى الوطنى فرصة عظيمة من خلال الحصول عليها، وستكون المكسيك هى الثالثة من بين 50 التى تحصل على إصدار لاستخدامها.

بالإضافة إلى ذلك، فى الوقت نفسه ستحقق مبيعات كبيرة لاستهلاكها القانونى، وتقدر أيضًا أنها ستزيد من توليد الوظائف، وقال ممثل جيبك: "يمكن توفير ما بين 100.000 و250.000 فرصة عمل بشكل مباشر وغير مباشر"، فى ضوء سيناريو الموافقة فى مجلس النواب، مضيفا أنه "يمكن استحداث ما بين 100 ألف و250 ألف فرصة عمل من خلال تقنين الماريجوانا فى المكسيك، وبهذه الطريقة لن تقتصر الفائدة على قلة، لأنها ستصل إلى الفلاحين والمجتمعات التى تزرع النبات فى الوقت الحالى بشكل غير قانونى".

كما يتوقع أنه بفضل اتفاقيات التجارة الدولية التى أبرمتها المكسيك، فإن إلغاء التجريم الفيدرالى للزراعة الذاتية والاستخدام المسؤول للبالغين "لديه الفرصة ليصبح رائدًا" فى بيع الماريجوانا.

وفقًا لوسائل الإعلام، هناك حاليًا 50 دولة قامت بإضفاء الشرعية على الاستخدام الطبى للماريجوانا، كما قامت 40 دولة بإضفاء الشرعية على الاستخدام الصناعى للقنب ؛ ومع ذلك، فإن كندا وأوروجواى فقط هى التى أقرت الاستخدام القانونى للمصنع على المستوى الوطني، وبهذه الطريقة، ستدخل المكسيك فى التاريخ باعتبارها الدولة الثالثة فى العالم التى تقنن الحشيش فى جميع أنحاء أراضيها.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم التأكد من أن كل مواطن يمكنه الحصول على ما يصل إلى ثمانية نباتات من القنب فى المنزل، والتى ستكون لاستهلاكهم الشخصى، ويجب على الأشخاص الذين يمتلكونها الامتثال لبعض الإجراءات حتى لا ينتهكوا خصوصية جيرانهم أو القصر.

وتشير المبادرة إلى أنه يمكن إنشاء نوادى استهلاك القنب الترويحية. ستنظمها وزارة الصحة (SSa) بموجب سجل، وتعمل من خلال المعهد الجديد الذى سيتم إنشاؤه، والذى يُقدر أنه يجب دمجهم بما يصل إلى 20 عضوًا.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة ستكون مسئولة عن تصميم وتنفيذ إجراءات للوقاية وزيادة الوعى العام بالمخاطر الصحية المرتبطة باستهلاك الماريجوانا، كما أنه سيعزز رعاية وإعادة تأهيل المستهلكين الراغبين فى الإقلاع عن التدخين.

ستنشئ هيئة متعددة التخصصات مسؤولة عن تقييم أولئك الذين يستخدمون الماريجوانا للاستخدام الشخصى، والذين تمت إحالتهم من قبل السلطة، مما يمنحهم الحق فى جلسة استماع ومعاقبة السلوك.. وسيكون مسئولاً عن منح وتنظيم وتقديم المعلومات بشأن التراخيص لمراقبة زراعة وإنتاج ونقل وتسويق القنب والمنتجات المشتقة للأغراض الطبية أو العلمية أو العلاجية أو التجميلية.

وأشارت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية، إلى أنه حصلت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ على 82 صوتًا مؤيدًا، بأغلبية كبيرة يقودها حزب مورينا الحاكم وحزب الأغلبية وحلفائه، ولكن أيضًا بدعم من جزء من المعارضة، بما فى ذلك مشرعون من حزب PAN المحافظ (حزب العمل الوطنى) وPRI (الحزب الثورى المؤسسى). بالإضافة إلى تسجيل 18 صوتا ضده وامتنع سبعة أعضاء عن التصويت.

وعلى وجه الخصوص، كان التصويت لصالح 72 صوتًا مقابل 13 صوتًا وامتناع عضوين عن التصويت، لذلك تم إرسال الرأى إلى مجلس النواب، حيث ستستمر العملية التشريعية.

واعتبرت هذه اللحظة تاريخية من قبل جميع المشرعين من جميع الأحزاب السياسية الممثلة فى مجلس الشيوخ. حقبة الحظر، فى بلد مثل المكسيك تضررت بشدة من تهريب المخدرات والعنف الذى تسبب فيه، اتخذ الخطوة الأولى نحو تغيير جذرى.

وبموافقة الرأى هذا، يتم إصدار القانون العام لتنظيم الحشيش، وإنشاء المعهد المكسيكى لتنظيم ومراقبة الحشيش، بالإضافة إلى تعديل وإصلاح وإضافة العديد من مواد قانون الصحة العامة وقانون العقوبات الفيدرالية. الآن، يتم مناقشتها على وجه التحديد فى الجلسة العامة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه يمكن حمل بدءا من 28 جراما وحتى 200 جرام، ويتضمن التشريع الجديد عقوبات مالية وسيكون حمل فوق 200 جرام له عقوبات تصل إلى السجن والغرامات، ويمكن أن تتراوح العقوبات الإدارية من 5200 بيزو مكسيكى (حوالى 255 دولارًا أمريكيًا) إلى ما يقرب من 261000 بيزو (حوالى 13000 دولار أمريكى)، بالإضافة إلى إغلاق الجمعيات التى يُسمح فيها باستهلاك الماريجوانا (قد تضم هذه المجموعات ما يصل إلى 20 عضوًا).