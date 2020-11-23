شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف اللجنة الانتخابية بـ3 طرق من الهيئة الوطنية للانتخابات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يبحث الكثير من المواطنين عن مكان اللجنة الانتخابية مستخدمين كثير من العبارات الخاطئة أثناء البحث عن الموقع الرسمى للانتخابات الصادر عن الهيئة الوطنية للانتخابات وأشهر تلك العبارات « الهيئة العليا للانتخابات – اللجنة العليا للانتخابات - مجلس الشعب – اللجنة الوطنية للانتخابات – اللجنة القومية للانتخابات – الهيئة القومية للانتخابات – الهيئة العليا للانتخابات – لجنة الانتخابات » وذلك بهدف الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2020.

تبدأ انتخابات الإعادة لمجلس النواب في 14 محافظة مصرية ضمن محافظات المرحلة الأولى وهى الجيزة وأسيوط والمنيا وسوهاج وقنا وبني سويف والأقصر والفيوم والوادي الجديد وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح ، يومى الاثنين والثلاثاء 23 و24 نوفمبر 2020.

وكانت انتخابات جولة اعادة انتخابات مجلس النواب بدأت للمصريين في الخارج يوم السبت الموافق 21 نوفمبر وتستمر حتى يوم الاثنين الموافق 23 نوفمبر 2020 وذلك وفق الجدول المحدد سلفًا من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتُعلن الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة انتخابات مجلس النواب رسميًا في انتخابات الإعادة الخاصة بمحافظات المرحلة الأولى يوم 30 نوفمبر 2020 ، باعتبارها صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتيجة.

وتوجد 3 طرق مختلفة لمعرفة بيانات اللجنة الانتخابية مثل مكان ورقم اللجنة ورقم الناخب في الكشوف، وكل تلك الطرق تقدمها الهيئة الوطنية للانتخابات.

معرفة اللجنة الانتخابية عن طريق ارسال رسالة موبايل مرفق فيها الرقم القومى المكون من 14 رقمًا الخاص بالناخب إللى الرقم المختضر 5151 المخصص من الهيئة الوطنية للانتخابات لهذا الهدف. الاستعلام عن لجنة الانتخابات من خلال الاتصال المباشر من الموبايل بالرقم المختصر 141 المخصص كذلك من الهيئة الوطنية للانتخابات وسيطلب منك ادخال الرقم القومى الخاص بالناخب وسيتم الرد ببيانات صاحب الرقم القومى الانتخابية. – أشهر طرق معرفة الرقم القومى هى الدخول على الموقع الرسمى للانتخابات الذى توجد عليه كل قرارات وبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات والقيام بإدخال الرقم القومى في الخانة المخصصة وستظهر البيانات اللازمة للإدلاء بالصوت الانتخابى متضمنة رقم واسم ومكان ورقم صاحب الرقم القومى في كشوف المرشحين، ويمكن معرفة بيانات الناخب الانتخابية مباشرة من

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