شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة «جمالون» مخالف وإحالة صاحبه للنيابة العسكرية في شبرا الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رصدت الأجهزة التنفيذية بحى شرق شبرا الخمية حالة بناء مخالفة ليلا، حيث قام مواطنون ببناء جمالون دون ترخيص، وتمت إزالة المبنى ومصادرة مكونات الانشاء وضبط المخالف للعرض على النيابة العسكرية لاتخاذ الإجراءات القانونية.

قال الدكتور بكر عبدالمنعم، رئيس حى شرق شبرا الخيمة، إن تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، تؤكد على التصدي لمخالفات البناء، وعليه قامت الإدارة الهندسية والاشغالات والأجهزة الأمنية بقسم ثاني شبرا الخيمة بضبط حالة إنشاء جمالون من الحديد والصاج دون ترخيص مخالفة لقرارت رئيس مجلس الوزراء بشأن حظر البناء ومخالفة للقانون وذلك بمنطقه حوض مقبل شارع ١٥ مايو.

فى السياق، قامت الاجهزة التنفيذيه بمدينة الخانكه بإزالة 3 حالات تعدي على ارض زراعية بقرية سرياقوس، حيث قام المهندس عبدالمنعم عطية، نائب رئيس المدينه، ومحمد عبدالرحمن، مدير إدارة الجمعية الزراعية، والأجهزة المعاونة من الإدارة الهندسية بازالة 3 حالات تعدي على ارضي زراعية بمساحة 21 قيراط اسوار بالطوب الابيض وسملات خرسانية وتمت ازالة الحالات لما يقرب من 3500 متر اراضي زراعية في المهد وتم عمل الاجراءات القانونية للمتعدين على الاراضي الزراعية.