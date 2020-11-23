شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 4 آلاف شكارة «تقاوي شعير» على مزارعي مطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يواصل مزارعو مطروح تحت رعاية الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، استلام تقاوي الشعير من مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح التابع لمركز بحوث الصحراء والمقدمة بالمجان من وزارة الزراعة طبقا لتوجيهات القيادة السياسية لتوفير كافة أوجه الدعم التنموي لأبناء الصحراء وخاصة مزارعي مطروح.

كلف الدكتور عبدالله زغلول، القائم بأعمال رئيس مركز بحوث الصحراء، المهندس محمود عيد الأمير، مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، بضرورة دعم صغار المزارعين بمحافظة مطروح بتقاوي الشعير بالمجان للتوسع في زيادة الرقعة الزراعية للزراعات المحاصيل المطرية.

وتعتمد محافظة مطروح على الأمطار في الزراعة سواء الموسمية كالقمح والشعير أو الدائمة كالزيتون والتين والتمور، وتحظى بأهمية كبيرة من أبناء المحافظة كمصدر دخل للأهالي.

وأوضح المهندس محمود عيد الأمير، مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، أن المركز يقوم بتوزيع 4000 شكارة شعير لصنف جيزة 132 الذي تم توريده من الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بوزارة الزراعة.

وأشار إلى أن المركز لأول مرة يضم مناطق غرب الضبعة خلال توزيع تقاوي الشعير حيث تم توزيع 800 شكارة على 400 مزارع من مزارعي غرب الضبعة و700 شكارة لعدد 350 مزارع بمركز راس الحكمة و400 شكارة لـ200 مزارع بمركز مرسي مطروح و800 شكارة بمركز النجيلة لزراعة 800 فدان، بالإضافة إلى توزيع 1300 شكارة لمزارعي سيدي براني والسلوم ويتم توزيعها عن طريق مراكز الدعم الفني والارشادي المنتشرة من غرب الضبعة حتي السلوم.