شكرا لقرائتكم خبر عن تردد قناة الشرق للأخبار ومواعيد برنامجي «اسأل باسم» و«معتز الدمرداش» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل قناة الشرق للأخبار السعودية الجديدة برامجها اليومية، وقدم المذيع باسم يوسف حلقتين من برنامجه «اسأل باسم» والذين تستطيع مشاهدتهما على صفحة القناة على موقع يوتيوب، وتعرض حلقات البرنامج في الساعة 4.30 كل يوم خميس، ويهتم البرنامج بالصحة.

ويقدم الإعلام معتز الدمرداش يوميًا برنامج الارتداد شرقًا بالاشتراك مع الإعلامي عبدالله آل يحيى الساعة 11 مساءًا يوميًا، ويهتم بتحليل الأخبار التى تؤثر على الدول العربية، تتعاون القناة مع شبكة بلومبرغ للوصول للمحتوى الذى تنتجه، لذا يطلق عليها البعض «بلومبرغ الشرق»، ومن أبرز مذيعى القناة أيضًا زينة اليازجي ورشا الخطيب وسعد زغلول.

تهتم قناة الشرق للأخبار بتغطية القضايا العربية والدولية والإقتصادية، وتقديم تحليلات للأخبار التى تنعكس على العالم العربى، وتعتبر أحدث إصدارات المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، والتى تضم بالإضافة إلى صحيفة الشرق الأوسط كلاً من موقع اندبندت عربية وصحيفة الاقتصادية وصحيفة الرياضية وصحيفة أراب نيوز وموقع أرقام ومجلات سيدتى والرجل والجميلة وهى والمجلة.

تتخذ قناة الشرق السعودية من الرياض مقرًا أساسيًا، ويوجد لها مكتبان رئيسيان أحدهما في مركز دبي المالي العالمي والآخر في واشنطن، كما يوجد لها مقرين يتم استخدامهما استوديو أحدهما في القاهرة والآخر في أبوظبي، ولديها أيضًا عدد من المكاتب الإقليمية والمراسلين في العواصم والمدن الكبرى بالمنطقة العربية والعالم.

وموقع قناة الشرق للأخبار السعودية على الانترنت هو: https://asharq.com/.

وموقع قناة الشرق للأخبار السعودية على يوتيوب هو: https://www.youtube.com/c/AsharqNews

وموقع قناة الشرق للأخبار السعودية على موقع فيس بوك هو: https://www.facebook.com/asharqnews/ .

وموقع قناة الشرق للأخبار السعودية على تويتر هو: https://twitter.com/asharqnews

ترددات قناة الشرق للأخبار:

نايل سات HD تغطية: الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

تعديل DVBS2 التردد 11373 الاستقطاب أفقي | Horizontal معدل الترميز 27500 خاصية تصحيح الخطأ 5/6

نايل سات SD تغطية: الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

تعديل DVBS التردد 12226 الاستقطاب أفقي | Horizontal معدل الترميز 27500 خاصية تصحيح الخطأ 5/6

عرب سات HD تغطية: الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

تعديل DVBS التردد 11862 الاستقطاب أفقي | Horizontal معدل الترميز 27500 خاصية تصحيح الخطأ 3/4

هوت بيرد HD تغطية: أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا

تعديل DVBS2 التردد 11747 الاستقطاب أفقي | Horizontal معدل الترميز 27500 خاصية تصحيح الخطأ 3/4