شكرا لقرائتكم خبر عن لتغيبهم عن العمل.. التحقيق مع 54 طبيبًا وممرضًا وإداريًا بالوحدات الصحية في القناطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تابعت الأجهزة التنفيذية بمدينة القناطر الخيرية التفتيش على الوحدات الصحية بدائرة المركز، حيث قام هشام سليمان، نائب رئيس المدينة، بالمرور الوحدات الصحية بقرى «المنيرة والحوالة وكفر الشرفا وشبرا شهاب». وكشفت الحملة عن عدم حضور 54 من العاملين بالوحدات الصحية، منهم 31 طبيبا و23 ممرضا وإداريا، وتم إعداد مذكرة وعرضها على مدير الإداره الصحية بالقناطر الخيرية والدكتور حمدى الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتغيبين عن العمل دون إذن ولعدم تكرار مثل ذلك مستقبلا ولحسن سير العمل وانضباطه حفاظا على أرواح المرضى في ظل وباء كورونا. الوضع في مصر

اصابات 112,676

تعافي 101,783

وفيات 6,535

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