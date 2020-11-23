شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة القليوبية» يتابع استعدادات المستشفيات للموجة الثانية من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، اجتماعا مساء الأحد، بحضور مديري الرعاية المركزة بمستشفيات المحافظة لمتابعة استعدادات الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.

وأكد «الطباخ» وجود القوى البشرية اللازمة والتأكد من وجود الأدوية والمستلزمات الخاصة بالعناية المركزة بكل مستشفى.

وأوصى «الطباخ» بزيادة عدد أسرة الرعاية المركزة في المستشفيات واستغلال الأجهزة وأدوات التشغيل بالشكل الأمثل وتخضيص بعض الأسرة للرعاية المتوسطة، مشيرا إلى أن جميع إدارات المديرية تعمل على توفير جميع الاحتياجات وتذليل العقبات والتحديات.

وشدد «الطباخ» على أن مسؤولية كل مدير قسم أو مدير مستشفى نحو فريق العمل هي أمانة و«يجب علينا جميعا أن نحملها ونتحملها بكل معاناتها، كلنا فريق واحد كل منا مسؤول عن أمن الآخر ورجوعه إلى أهله بصحة وأمان».

من جهتها، لفتت الدكتورة سماح محمد، بإدارة الجودة، إلى ان إدارة الملف الطبي لقسم العناية تدار بطريقة صحيحة حرصا على العاملين والمرضى كما استعرضت أهم المشكلات التي تواجه المستشفيات بمنظومة الشراء الموحد وكيفية الحل وأليات توفير المستلزمات إلى جانب التأكيد على أهمية ترشيد استهلاك المضاد الحيوى وإجراءات مكافحة العدوى بقسم العناية.