شكرا لقرائتكم خبر عن القليوبية تسجل 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وبنها الأعلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة القليوبية، الأحد، 31 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، واحتلت مدينة ومركز بنها أعلى معدل للإصابة، حيث وصل عدد المصابين بها إلى 15 حالة بينما سجلت 3 مدن ومراكز أخرى صفر إصابة بالفيروس هي «شرق شبرا الخيمة وقليوب وقها» ليستقر عدد الإصابات منذ بدء الجائحة وحتى اليوم الأحد عند 9827 حالة إصابة.

واستقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية وفقًا للبيانات الرسمية على الأرقام التالية: مركز ومدينة الخانكة 750 حالة إصابة، والعبور 177 حالة، والقناطر الخيرية 636 حالة، وبنها 2743 حالة، وشرق شبرا الخيمة 1193 حالة، وغرب شبرا الخيمة 1207 حالة، وشبين القناطر 740 حالة، وطوخ 1112حالة، ومدينة قها 59 حالة، وكفر شكر 514 حالة إصابة.