أخبار × 24 ساعة.. الرئيس يفتتح معرض ومؤتمر النقل الذكى للشرق الأوسط وأفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى.. الرئيس السيسي يفتتح معرض ومؤتمر النقل الذكى للشرق الأوسط وأفريقيا.. صور رئيس الوزراء يُتابع خطوات تطوير صناعة الغزل والنسيج التنمية المحلية تؤكد إنهاء استعدادات تجهيز اللجان لجولة الإعادة من المرحلة الأولى انطلاق فعاليات التدريب المشترك "سيف العرب" بقاعدة محمد نجيب العسكرية مصادر: السماح باستكمال المبانى فى القاهرة لمن حصل على ترخيص سابق دون تغيير الأرصاد تعلن خرائط الأمطار بمحافظات الجمهورية حتى الجمعة

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