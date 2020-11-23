شكرا لقرائتكم خبر عن المكواة البخار أقل استهلاكًا للكهرباء من المكواة العادية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتساءل العديد من المواطنين عن أيهما أقل استهلاكًا للكهرباء المكواة العادية أم المكواة البخار، ”الخليج 365” يرصد لقرائه كل ما يريد معرفته عن الاستخدام الأمثل للمكواة لتقليل استهلاك الكهرباء وهى كالآتي: 1-تجميع الملابس المراد كيها مره واحدة أو مرتين أسبوعيًا وذلك لأن استهلاك الكهرباء سيكون أوفر من استهلاك الكهرباء يوميًا. 2-نبدأ بالجينز والملابس التي تحتاج حرارة عاليه ثم الملابس القطنية وبعد ذلك فصل المكواة واستغلال الحرارة في كي الملابس الحريرية والاقمشة الاخري التي لا تحتاج حرارة عالية. 3- استخدام المكواه البخارية يساعد على كى الملابس أسرع واستهلاك كهرباء أقل.

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