​​أسقف ميت غمر يلقي عظة الأحد على قناة "ON" عن "مثل الزارع"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

ألقى الأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، في العاشرة من صباح اليوم كلمة عبر قناة "ON" إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لقنوات (ON - dmc - الحياة - cbc)، في إطار عظة الأحد الأسبوعية.

وتتناول العظة موضوع إنجيل قداس الأحد الثاني من شهر هاتور، الذي يتحدث عن مثل "الزارع" وهو المثل الذي رواه السيد المسيح لسامعيه وأورده القديس متى في الأصحاح الثالث عشر من إنجيله.

كان مثل "الزارع" أيضًا موضوع إنجيل قداس الأحد الأول من شهر هاتور (الأحد الماضي)، من خلال الأصحاح الثامن من إنجيل لوقا.

والقصد من وراء تكرار مثل "الزارع" خلال هذا الشهر، هو مشاركة الكنيسة لأبنائها المزارعين الذين يكون موسم رمي البذار لديهم خلال النصف الأول من شهر هاتور كل عام.

ويتولى الكاتب الصحفي أشرف صادق نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام مهمة الإعداد لعظة الأحد الأسبوعية، التي يتبادل أحبار الكنيسة تقديمها منذ انطلاقها في مارس الماضي.