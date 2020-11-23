بـ"التطهير والتعقيم".. الجيزة تنهي استعداداتها لإعادة انتخابات مجلس النواب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد لطفي:

أنهت محافظة الجيزة، اليوم الأحد، استعداداتها لاستقبال جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2020 والمقرر عقدها يومي 23، 24 من نوفمبر الجاري، حيث تدخل المحافظة جولة الإعادة بواقع دائرة واحدة فقط على مقعدين بمراكز ومدن العياط والبدرشين، وأوضحت أن عدد الأصوات التي يحق لها التصويت في جولة الإعادة هي 625913 موزعين على 202 لجنة فرعية داخل 80 مركزًا انتخابيًا في المدارس والمعاهد الأزهرية.

وشدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الأحد، على رؤساء الوحدات المحلية المختصة برفع درجة الاستعداد القصوى والتأكد من مدى جاهزية المقرات الانتخابية من الناحية الأمنية وتوفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية وأماكن انتظار لائقة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم.

ووجّه المحافظ بالاستمرار في تطهير ورش المقرات بصفة مستمرة والالتزام بالمسافات البينية للحد من انتشار فيروس كورونا، بين الناخبين أثناء المشاركة في الاستحقاق الانتخابي، بالإضافة إلى توفير كافة سبل الدعم اللازم لجميع عناصر العملية الانتخابية والتنسيق التام بين جميع الجهات المعنية والعمل بروح الفريق الواحد لضمان نجاح العملية الإنتخابية وظهور المحافظة بالشكل المشرف بها.

كما أكد محافظ الجيزة، رفع درجة الاستعداد التام بكافة المستشفيات وعمل خطة للطوارئ وتوزيع وحدات الإسعاف بنطاق المقرات الإنتخابية للتعامل الفورى في حالة حدوث طوارئ مفاجئة، موجهاً بالتأكيد على النظافة العامة ورفع تجمعات القمامة أولا بأول.