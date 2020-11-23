شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مطروح: تقييم أداء مديري الإدارات.. وقرارات صارمة في انتظار المقصرين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح اجتماعه الدوري مع مديري الادارات بمجلس المدينة لمتابعة سير العمل والوقوف على المعوقات التي تواجه عمل الادارات.

ونقل جاب الله تحيات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لمديري الإدارات والعاملين بمجلس المدينة مشددا على الالتزام بالإجراءات الاحترازية ولبس الكمامات للوقاية من فيروس كورونا المستجد حفاظا على صحة وأرواح الجميع وإحالة كل من يخالف التعليمات للتحقيق.

واستمع رئيس مدينة مرسى مطروح للمشكلات والحلول لكافة المعوقات التي تواجه الادارات وذلك للارتقاء بمعدلات العمل لضمان تقديم خدمة متكاملة للمواطن المطروحي الذي يردد على المجلس بسهولة ويسر وطبقا للوائح والقوانين المنظمة للعمل .



وأكد رئيس المدينة على تقييم اداء عمل مديري الإدارات لاتخاذ الإجراء اللازم حيال المقصرين في الاعمال المكلفين بها ومكافأة المتميزين لينعكس ذلك على رفع معدلات منظومة العمل وخاصة في الإدارات الخدمية التي تقدم خدمات يومية للمواطنين طبقا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح .

موجها لسكرتير المدينة برفع تقارير دورية حول مستوي اداء كل إدارة لعرضها على رئيس المدينة لاتخاذ القرار المناسب في صالح العمل بتوفير البديل الكفء وكوادر جديدة قادرة على أحداث تغير في منظومة العمل من القيادات الشابة الواعدة .

ياتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمتابعة سير العمل والارتقاء بمستوي الاداء بجميع الادارات بمجلس المدينة