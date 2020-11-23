شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتيجة القرعة العلنية للفائزين بمشروع سيارات الميكروباص في 6 أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن جهاز مدينة 6 أكتوبر عن نتيجة القرعة العلنية اليدوية «قرعة خطوط السير» لمشروع السيارات (14 راكبًا)- التي أعلن عنها الجهاز العام الماضي في 5 أغسطس، ٢٠١٩ والبالغ عددها (١٨٨) سيارة من المتقدمين والفائزين التي تنطبق عليهم الشروط التي تم الإعلان عنها- اليوم الأحد، أمام المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين في الثانية عشرة ظهراً.

وأوضح المهندس شريف الشربيني، رئيس الجهاز، في بيان، الأحد، أن جهاز المدينة يعمل على زيادة شبكة المواصلات الداخلية والخارجية للتيسير على المواطنين في الانتقال من والى المدينة.

جدير بالذكر أنه تم ربط المدينة الأم بأكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر بشبكة مواصلات شاملة، بالإضافة إلى ربط المدينة داخليا بالمحاور والميادين الرئيسية.