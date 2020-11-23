شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة قناة السويس: تفعيل التحول الرقمي بجميع القطاعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور أحمد زكى، رئيس جامعة قناة السويس، على أهمية تفعيل التحول الرقمي بكافة قطاعات الجامعة، وذلك وفقاً للتوجه الرئاسي بأهمية مشروعات التحول الرقمي.

وقال «زكي» في تصريحات صحفية، الأحد، إنه تماشياً لاستراتيجية مصر ٢٠٣٠ نحو تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبيانات وخاصة في مجال التعليم الجامعي؛ تم تسخير كافة الإمكانيات والجهود لتصبح جامعة القناة أولى الجامعات الذكية في مصر وتكون لها الريادة بين الجامعات المصرية في التحول الرقمي.

وعقد الدكتور أمير مهنا، مدير وحدة التحول الرقمى بالجامعة، جلسه افتتاحية لبداية تدريب مهندسي مركز تطوير التعليم الجامعي ومهندسي وحدات الـIT وأعضاء هيئة التدريس بالكليات المختلفة على الدورات الخاصة بإنشاء وبرمجة وصيانة المواقع الإلكترونية الخاصة بموقع الجامعة وكلياتها ومعاهدها.