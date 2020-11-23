شكرا لقرائتكم خبر عن لسائقي السيارات.. طريقا شبرا بنها والإسماعيلية تحت المراقبة الذكية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشف المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أنه جرى تطبيق منظومة النقل الذكي والمراقبة الإلكترونية المركزية على طريقين، وهما «شبرا- بنها الحر» و«القاهرة- الإسماعيلية»، وذلك وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقال الوزير خلال استعراضه مشروعات الطرق الأحد، أمام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن البدء في منظومة النقل الذكي باستخدام أحدث أساليب تكنولوجيا المعلومات في إدارة منظومة النقل واستخدام أحدث أجهزة البوابات الإلكترونية والحساسات والموازين والكاميرات والرادارات للارتقاء بمستويات واقتصاديات الإدارة والتشغيل الآمن ورفع مستوى الأمان لشبكة الطرق وتحقيق التأمين والرضاء لمستخدمي شبكة الطرق والحد من حوادث الطرق بتنفذ شركة مصرية وتحالف عالمي بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة.
وجرى اختيار 6 طرق كمرحلة أولى لتنفيذ منظومة النقل الذكي، ثم المرحلة الثانية بإجمالي 15 طريقًا.
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