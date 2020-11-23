شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسماعيلية يتابع تطهير وتعقيم المصالح الحكومية بأبوصوير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تابع اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، الأحد، الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا للموجة الثانية في مدينة أبوصوير. وكلف المحافظ نصر جيد، رئيس مركز ومدينة أبوصوير، بتولى إدارة تحسين البيئة متابعة تنفيذ خطة الوقاية والتطهير لكل الأسواق والمصالح الحكومية للوقاية من فيروس كورونا. وعقد «جيد» اجتماعًا مع رؤساء القرى والإدارة الصحية والطب البيطرى والإدارات المعنية الأخرى، وتم رش وتعقيم عزبة الصفيح بالمدينة بعمال المركز والمدينة ومساعدة أهالي العزبة، كما تم رش وتعقيم جميع الوحدات المحلية القروية التابعة للمركز والمدينة، وسيتوالى الرش والتعقيم على مستوى المركز والمدينة من عزب ومدارس ومساجد ومصالح حكومية. الوضع في مصر

اصابات 112,676

تعافي 101,783

وفيات 6,535

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