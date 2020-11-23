شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء «سوق الأربعاء» ضمن إجراءات الوقاية من كورونا بالإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال حمدى شامة، رئيس مركز ومدينة التل الكبير بالإسماعيلية، إنه تم إلغاء سوق الأربعاء الرئيسي وأي سوق أسبوعي بالقري ويكتفي فقط بالسويقة اليومية والبائعين المسجلين فقط.
وأضاف «شامة» في تصريحات صحفية، الأحد، أن من يريد الانضمام يتوجه للمركز التكنولوجي لأخذ تصريح مع الحفاظ على المسافات والتباعد بين البائعين، واتخاذ كافة التدابير الاحترازية مع ارتداء الكمامة، مشيرًا إلى أنه سيتم مصادرة أي شئ يخالف ذلك، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.
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