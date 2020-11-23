شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تعلن الانتهاء من تجهيز ألبوم يضم 33 خريطة لإدارات الرى بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس محمد غانم المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري أنه تم الانتهاء من تجهيز وتسليم ألبوم خرائط مجمع للمكتبة المركزية بالوزارة، ليكون متاحًا لرواد المكتبة من الباحثين، وذلك بمناسبة انتهاء أعمال لجنة استكمال خريطة الاساس للمجاري المائية على مستوى الجمهورية والمشكلة بقرار الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير.

وأضاف غانم فى تصريحات لـ"الخليج 365" أن الألبوم يضم 33 خريطة لإدارات الري بالإضافة لبيانات إجمالية عن شبكة الترع والمصارف بالجمهورية.

أوضح غانم أن اللجنة أنجزت خرائط أساس لجميع إدارات الري والهندسات التابعة لها علي مستوى الجمهورية، بإجمالي 33 إدارة وقد تم تسليم كل إدارة نسخة من الخرائط التابعة لها، وجميع الخرائط أصبحت متاحة بالمكتبة الرقمية للوحدة، مع خلق قنوات اتصال بالإدارات لضمان مصدر للتغذية العكسية لاستدامة رفع جودة البيانات.

جدير بالذكر أنه تم إطلاق مكتبة خرائط وحدة نظم المعلومات الجغرافية بمصلحة الرى، و تضم صور خرائط تغطى إدارات الري والهندسات التابعة، موقع عليها الترع والمصارف وملحقاتها وتمثل إحدى مخرجات اللجنة التي تهدف لتوفير قاعدة معلومات جغرافية رقمية قياسية تكون الأساس لتوفير أدوات بصور مختلفة تتناسب مع طبيعة عمل كل جهات الوزارة، والمكتبة متاحة من خلال تطبيق Water Map للهواتف الذكية السابق إطلاقه من خلال الوحدة