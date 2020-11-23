شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة سفاح الجيزة: قذافى راح يشترى لبن لابنته وخرج ولم يعد منذ أكتوبر 2016 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت فاطمة الزهراء، زوجة قذافى، سفاح الجيزة، إنها ما زالت على ذمته حتى الآن، متابعة: كل القرف الذى نعيشه الآن من قذافى، حيث تزوجت منه وولدت بنتا، وكنا مشاركينه في مبالغ مالية.

وأضافت فاطمة الزهراء، خلال برنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة on، أن سفاح الجيزة شخصية تم زرعها لتدمير حياتنا من اطراف معينة، متابعة: كنت أجده يتلقى مكالمات غريبة ومريبة وأغلبها سيدات تطلب منه فلوس، ولم أشك في أى علاقة بنيه وبين اختى.

وتابعت فاطمة الزهراء: قذافى لم يتركنى ولكن اختفى 9 أكتوبر عام 2016 ثم خرجت إشاعة أنه اختفى قسريا لأنه ينتمى لجهة ما – لم تذكرها – ومنذ ذلك الحين، لم نعلم عنه شيء، حيث خرج يوم 10 أكتوبر 2016 وقال إنه ذهب ليشترى علبة لبن للبنت ولم يعود منذ حينها، 2016 وتليفونه فيما بعد وجدنا مكالمة بينه وبين شخصية معينة واحدة ست وراجل .

وبشأن ما تردد من أن سفاح الجيزة تورط في قتل اختها نادين قالت فاطمة الزهراء: لا يوجد جثة حتى الآن ولا وفاة لأختى حتى الآن .

من جانبها قالت والدة نادين أحد ضحايا سفاح الجيزة، ووالدة فاطمة الزهراء: لا يمكن أن أجزم بوفاة ابنتى، فلابد أن يكون هناك جثة ودليل، موضحة أنه منذ شهر أكتوبر 2016 لا تعرف شيء عن قذافى، ولا تعرف أي شيء يحدث حولها .

وأضافت: نادين لديها بنتين وسافرت إلى الغردقة ثم من الغردقة إلى الإسكندرية ثم على الأردن لتصوير إعلانات، وكان معها مخرج سورى، وسافرت في 13 مارس 2015، وزواج اختها فاطمة الزهراء من قذافى كان في 30 مارس 2015، وبالتالي لم تحضر نادين زواج شقيقتها.

وتابعت والدة نادين: بعد ما سافرت كانت تكلمنى، وأخر مكالمة بينى وبينها كانت منذ عامين، وكانت تقول لى أنها مشغولة وتعبانة، مستطردة: الناس كلها تعرف إن بنتى ماتت وانا لا اعرف ولا اعرف جثة بنتى.