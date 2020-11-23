الأوقاف تعقد أول امتحان إلكترونى مميكن بالتعاون مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في إطار تطويرها لنظم الامتحانات وميكنتها لإعطاء أعلى درجة ممكنة من الشفافية بدأت وزارة الأوقاف في إجراء أول امتحان مميكن 100 % بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يجرى على مدار أربعة أيام ، ,حضر الامتحان في اليوم الأول الأحد 22/ 11/ 2020م مائتان واثنان وأربعون من المتقدمين لبرنامج منحة الماجستير وبرنامج شباب علماء الأوقاف ، منهم مائة وسبعون إماما و اثنان وسبعون قانونيا ومهندسا ومحاسبا وإداريًا
وسيحضر الامتحان غدًا خمسمائة إمام ، وقد أجريت الامتحانات على أجهزة الحاسب الآلي بمركز تقييم القدرات والمسابقات ، ويهدف هذا التعاون إلى تحقيق الموضوعية والشفافية من جهة ورفع كفاءة العاملين بالأوقاف لمواكبة التطور الإلكتروني والإداري والعلمي والاستفادة من التقنيات الحديثة من جهة أخرى .
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