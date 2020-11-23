شكرا لقرائتكم خبر عن عضو العليا للفيروسات: كثير من مصابى كورونا حاليا لاتظهر عليهم أعراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عادل خطاب عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالى، إنه بجانب الأعراض الأولى لفيروس كورونا ظهرت حاليا أعراض أخرى مثل "الصداع الشديد والطفح الجلدى وتقلصات فى المعدة والأمعاء والاحساس بالقيئ و خدلان في الأطراف "، مشيرا إلى أن اعداد الإصابات بفيروس كورونا زائدة بصورة ملحوظة .

وتابع خطاب خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء dmc والذى تقدمه الإعلامية ايمان الحصرى، أن كثير من إصابات فيروس الكورونا حاليا لايظهر عليهم أعراض الفيروس، مشيرا إلى أنه يجب فى تلك الفترة على الأطباء التعامل مع أى حالة انفلونزا على أنها حالة كورونا ويجب العزل حتى يثبت العكس .

من جانب آخر، كان الدكتور عادل خطاب، أستاذ الأمراض الصدرية، عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالى، قال إن سرعة انتشار فيروس كورونا فى الموجة الثانية أكبر بكثير من سرعة انتشار فيروس الموجة الأولى، لكن الحالات ستكون أخف حدة من المرحلة الأولى، مضيفا أن ضرورة غسل اليد بالماء والصابون أو تعقيمها عند لمس أى مسطح خارج المنزل.

وأضاف: "الشخص صاحب المناعة القوية قد يكون حاملًا للفيروس وينقل العدوى للكثير من حوله دون أن يدرى أو يشعر أنه مصاب بالفيروس، لذلك كان الالتزام بالإجراءات الوقائية وارتداء الكمامة وضرورة التباعد الاجتماعى أمرًا هامًا للحفاظ على صحة الجميع".