شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للبحوث ينتهى من تجارب معملية لـ3 أدوية ضد كورونا أثبتت فاعليتها فى العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر بالمركز القومى للبحوث، التابع لوزارة التعليم العالى، عن توصل المركز لـ 3 أدوية عبارة عن "مكملات غذائية" أثبتت فاعليتها فى المساهمة بالعلاج من فيروس كورونا، وذلك بعد اختباراها معمليًا بنسبة 100%.

وقال المصدر فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إنه يجرى عليها الآن الاختبارات الإكلينيكية بأحد المستشفيات، وحال إقرارها سيكون لها تأثير فعال فى التعامل مع المرض.

وأضاف أن المركز اجرى دراسات معملية على 140 نوعا من الأدوية المختلفة، وتم التوصل لفاعلية 5 أنواع ضد كورونا، بينها 3 مكملات ذو فاعلية عالية.

وأوضح أنه المكملات الثلاث نجحت فى القضاء على الفيروس معملياً من جرعة واحدة، مضيفًا أن المكمل الواحد كفيل بالتعامل مع الفيروس ما بين 3 لـ 5 جرعات، على مدار 3 أو 5 أيام، وبدون أي أضرار جانبية وفقاً للدراسات و الأبحاث المعملية.

وأكد أنه في حال التأكد من فاعليتها سيتم إقرارها في البروتوكولات العلاجية بالمستشفيات بعد نشر البحث العلمي الخاص بها في المجالات العالمية.