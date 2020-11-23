شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن ضوابط تنظيم الرحلات والزيارات المدرسية فى ظل جائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ضوابط الراحلات المدرسية للطلاب في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا، موضحة أن يتم التنبيه على المدارس باتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية لجائحة فيروس كورونا أثناء تنفيذ الزيارات والرحلات، مع التخطيط والتنظيم لإعداد الرحلة من أهم الخطوات لنجاحها وتحقيق أهدافها، على أن تقوم جميع لمدارس بالمراحل بوضع خطة لبرامج الرحلات في حدود المبالغ المعتمدة لها في الميزانية، على أن يكون هناك ترابط بين الرحلات والمناهج الدراسية المقرر دراستها بكل مرحلة باشتراك كافة الأطراف من معلمين وطلاب.

وأوضحت الوزارة، أن هناك تعليمات يجب تنفيذها على رأسها تحديد الجهة المراد زياراتها في كل رحلة، وتذليل الصعوبات التي قد تواجه تنفيذ وتنظيم الرحلة، وتاريخ تنفيذ الرحلة، وعدد الطلاب والإشراف مع توزيع المسئوليات علي هيئة الإشراف، وقيمة الاشتراك في الرحلة، والتأكد من وجود جميع تصاريح الزيارات الخاصة بالرحلة وسلامة وسيلة الانتقال، ويتم إعداد كشوف بأسماء الطلاب والإشراف المشارك بكل رحلة، ويراعي أن يتواجد بكل رحلة زائرة صحية مع وجود حقيبة إسعافات أولية، ويشترط أن يكون المشرف المنفذ بالرحلة من العاملين الفنيين بالتربية الاجتماعية