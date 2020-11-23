شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تسجل أكثر من 184 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن الولايات المتحدة تسجل أكثر من 184,000 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة.
وفى وقت سابق سجلت الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 3 ملايين حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال شهر نوفمبر الجاري، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز.
وأوضحت الجامعة - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأحد - أنه تم تسجيل ما لا يقل عن 25 ألفا و40 حالة وفاة خلال الشهر الجاري، ليرتفع بذلك اجمالي عدد حالات الوفاة إلى 256 ألفا و163 حالة.
وتمثل الحالات الجديدة التي تم تسجيلها خلال شهر نوفمبر 75ر24 % من اجمالي حالات الإصابة في الولايات المتحدة منذ بداية الجائحة، ويمثل عدد الوفيات 7ر9 % من إجمالي وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة.
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