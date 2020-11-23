المصل واللقاح: نتائج التجارب السريرية فى مصر للقاحات فيروس كورونا مبشرة

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وأضاف الدكتور مصطفى محمدي، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن الإصابة بالأنفلونزا يزيد في موسم الشتاء، من أجل عدم التداخل بينه وبين أعراض فيروس كورونا، بسبب تشابه أعراضهما.
ونوه بأنه لا يصح أخذ لقاح الأنفلونزا الموسمية بعد شهر أكتوبر، ولابد تناوله فى أغسطس وسبتمبر وأكتوبر للحصول على أكثر استفادة للقاح، لافتاً إلى أن نتائج التجارب السريرية فى مصر للقاحات فيروس كورونا مبشرة.
وأوضح أن أى حديث عن لقاح لفيروس كورونا هو حديث مبكر وسابق لأوانه وليس في محله، خاصة أننا دخلنا فى الموجة الثانية للفيروس، بالإضافة إلى إعلان منظمة الصحة العالمية عن موجة ثالثة خلال عام 2021، وعلى الجميع الحذر والالتزام بالإجراءات الوقائية لتجنب الإصابة بالفيروس.
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