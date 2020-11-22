شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة إدفو يطمئن على استعدادات جولة الإعادة في 108 لجنة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقد العميد محمد البنا رئيس مركز ومدينة ادفو، لجان إنتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ للاطمئنان على اللجان الانتخابية وإجراءات تعقيم اللجان.
وكلف العميد البنا نواب الوحدة المحلية للمتابعة الفورية اول بأول لعملية الاقتراع مع رؤساء القرى والأحياء حيث تتكون لجان ادفو بعدد ١٠٨ لجنة من إجمالى عدد الناخبين المستحقين للتصويت٣١٥٣٣٢ صوت .
وعقب تفقده للجان أطمئن على توافر كافة التجهيزات اللازمة داخل وخارج اللجان والتى تم تطهيرها وتعقيمها قبل إنطلاق ماراثون الإنتخابات مع توفير المستلزمات الطبية من كمامات ومواد مطهرة تطبيقاً للإجراءات الإحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة الناخبين والمراقبين من إنتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكداً على أنه تم توفير كافة التسهيلات وسبل الراحة للمواطنين ولاسيما من ذوى الإحتياجات الخاصة وكبار السن والسيدات حيث روعى وضع اللجان في الأدوار الأرضية فضلاً عن وسائل التهوية والمبردات والإنارة .
وأكد العميد محمد البنا أن هناك متابعة لحظية لإنتظام العملية الإنتخابية من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالوحدة المحلية والتى تم ربطها بغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية القروية والجهات المعنية للتدخل السريع لمواجهة أي طوارئ وخاصة بقطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى والنظافة العامة، بجانب تذليل أي عقبات أخرى، موجهاً الدعوة لجميع قوى المجتمع الادفاوى بالنزول إلى صناديق الإقتراع والإدلاء بأصواتهم للمشاركة الإيجابية في إختيار من يمثلهم لمدة 5 سنوات قادمة.
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