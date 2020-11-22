شكرا لقرائتكم خبر عن بالرابط.. تابعوا قناة COC أول قناة قبطية متخصصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت قناة COC وهى أول قناة قبطية متخصصة يتم بثها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وتتبع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والتى أطلقها البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الأسبوع الماضى، وذلك خلال احتفالية أقامها المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بمسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، في ذكرى مرور 7 سنوات على تأسيسه، وأشاد البابا خلال الاحتفال بقناة COC الجديدة.

تعتمد قناة COC الجديدة على الفيديوهات القصيرة التي تلائم عمل مواقع التواصل الاجتماعى، ولن تتجاوز مدة الفيديو الواحد 5 دقائق، وبحسب القس بولس حليم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فإن القناة ستقدم فيديوهات بمتابعة الأخبار لحظة بلحظة، وكذلك تقارير ونشرات إخبارية ونشرات إخبارية، وفعاليات الكنيسة واللقاءات قداسة البابا توا ضروس، كما تتضمن فيديوهات تعليمية للأطفال لغرس النواحى الكنسية والتربوية وتنمية الشعور الوطنى لدى الأطفال.

ويقول المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية إن قناة COC هي أول قناة قبطية متخصصة على السوشيال ميديا وهى اختصار لعبارة Coptic Orthodox Church، والتى تعنى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وبدأت قناة COC عملها على موقع Facebook بتقديم بث مباشر لافتتاح قداسة البابا تواضروس لتجديدات المركز الإعلامى القبطى الأرثوذكسى والاحتفال بالعيد السابع لتأسيس المركز.

ونقدم فيما يلى روابط متابعة قناة COC عبر شبكة الإنترنت وعلى مواقع التواصل الاجتماعى:

للدخول على موقع القناة على موقع «فيس بوك».. اضغط هـــنـــــــا .

ويمكن متابعة أخبار القناة على موقعها على شبكة الانترنت.. اضغط هـــنـــــــا .