شكرا لقرائتكم خبر عن رصد وإزالة المخالفات البيئية في حي الضواحي ببورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء احمد قاسم رئيس حي الضواحي ببورسعيد، اعمال الحملة المشتركة لرصد وازاله المخالفات وتحصيل الغرامات البيئية ورسوم تفتيش رخص ومتابعة شكاوى المواطنين بعدد من مناطق الحى، قامت الحمله بالمرور الميدانى على منطقة حرفيين فاطمه الزهراء وقامت برصد عدد من المخالفات البيئية وإزالتها وتحرير محاضر بها، وتحصيل غرامات فوريه عليها لمخالفتها قانون البيئة، كما قامت إدارة تفتيش الرخص بتحصيل متأخرات رسوم تفتيش الرخص على عدد من المحال والورش بالمنطقه.

وقامت الحمله بمتابعة وازاله اسباب عدد من شكاوى المواطنين بعدد من مناطق الحى، حيث تم رصد مخالفه وجود عشة كلب بمنطقة الامل عمارة ٤١ وتم التنبيةبالازالة

كما قامت الحمله بالمرور الميدانى على عدد من المطاعم للتاكد من تطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية والتاكد من النظافة العامة وتوافر أدوات التعقيم

و شدد اللواء أحمد قاسم رئيس حى الضواحي على استمرار متابعه تنفيذ هذه الحملات ورصد كافه المخالفات البيئية وتحصيل متأخرات رسوم تفتيش الرخص واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الممتنعين.