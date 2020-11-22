شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء 4 جراحات قلب متقدمة للأطفال بمستشفى النصر التخصصي ببورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قامت الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد من خلال أكبر مراكزها الطبية في مجال جراحات القلبى، بالتعاون مع فريق البروفيسور مجدي يعقوب بإجراء أربع جراحات قلب متقدمة للأطفال هذا الإسبوع بمستشفى النصر التخصصي ببورسعيد. تم تقديم الجراحات بنجاح بقيادة د. محمود زلط استشاري جراحة قلب الأطفال ورئيس قسم جراحة قلب الأطفال بمستشفى النصر التخصصي ود. أحمد فضالي استشاري جراحة قلب الأطفال بمستشفى النصر التخصصي، وبمعاونة فريقهما. العملية الأولي لطفل يبلغ من العمر ٤ سنوات يعاني من ثقب بطيني وتم إجراء غلق للثقب بنجاح. الثانية طفلة تبلغ من العمر ١٩ سنة تعاني من AV Canal مع ارتجاع الصمام الميترالي والصمام ثلاثي الشرفات وتم تغيير الصمام الميترالي وإصلاح الصمام الثلاثي الشرفات بنجاح. الثالثة طفلان يبلغا من العمر سنتين و٣ سنوات يعانيا من رباعي فالوت وتم عمل إصلاح كلي رباعي فالوت بنجاح. العملية الرابعة لطفلة تبلغ من العمر ٦ سنوات تعاني من ضيق شديد بالصمام ثلاثي الشرفات وضيق بالصمام الرئوي وتم عمل إصلاح كلي بعمل Glenn ثم Fontan بنجاح. الوضع في مصر

اصابات 112,676

تعافي 101,783

وفيات 6,535

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