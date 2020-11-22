شكرا لقرائتكم خبر عن فتح فصلين جديدين للتمريض بمطوبس وإنشاء وحدة للغسيل الكلوي وتسليم 4 ماكينات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نائبا عن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، افتتح جمال فهمي محمد عيد ،رئيس مركز ومدينة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، فصلين جديدين للتمريض بنين،وبنات بمستشفى مطوبس المركزي يسع فصل البنين ل 21 طالباً، ويسع الفصل البنات ل 31 طالبة بالجهود الذاتية، وسيتم بناء دور أعلى المغسلة والمطبخ على مساحة 300متراً،كما تابع رئيس مركز ومدينة مطوبس، تسليم 4 ماكينات غسيل كلوي بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، لرفع كفاءة خدمة وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى مطوبس المركزي.

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ،أن الدولة تعمل جاهدة على تطوير منظومة الصحة، ومد المستشفيات بالأجهزة المتعددة، مشيداً بصندوق تحيا مصر لدعمه المستشفيات بأجهزة طبية ،لعلاج المرضى ،مشيراً إلى المحافظة تعمل إنشاء وفتح فصول جديدة للتمريض، لتخريج أعداد جديدة من أطقم التمريض للقضاء على أي عجز في المستشفيات، مشيراً إلى أنه جاري إنشاء وحدة جديدة للغسيل الكلوي بمستشفى مطوبس سيتم افتتاحها خلال أيام للقضاء على قائمة الانتظار.