شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية: أعدمنا 517 شيشة ضُبطت في 15 مقهى مخالف.. فيديو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إنه تم ضبط 15 مقهى يقدم الشيشة للزبائن في أماكن سرية، رغم حظرها في ضوء الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك 517 شيشة تم ضبطها وإعدامها، بواسطة لودر.
ولفت محافظ الإسكندرية، إلى أن هناك حملات مكبرة على الأسواق والكافيهات وأماكن التجمعات وفرض غرامات فورية على المخالفين.
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