رئيس مدينة مرسى مطروح: غلق وتشميع مركز للدروس الخصوصية وتحرير مخالفة لصاحب العقار

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قاد رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح ويرافقه العقيد اكرم توفيق مدير شرطة المرافق ومجدي منشاوي مدير إدارة مطروح التعليمية غلق وتشميع سنتر للدروس الخصوصية بشارع المحطة بمشاركة الأجهزة الرقابية بمجلس المدينة طبقا لتعليمات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح بشأن الحفاظ على التباعد الاجتماعى واتخاذ الإجراءات الاحترازية لمجابهة تفشى فيروس كورونا وغلق وتشميع مراكز الدروس الخصوصية المخالفة. وشن مجلس مدينة مرسى مطروح حملة مكبرة برئاسة رئيس المدينة أسفرت عن غلق وتشميع سنتر للدروس الخصوصية بشارع المحطة عبارة عن 5 قاعات بها طلبة من مختلف الاعمار السنية وبناء عليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب العقار والمدرسين أصحاب الواقعة بالمخالفة للقانون الذين يعملون معظمهم في المدارس الخاصة .

وأكد رئيس المدينة بانه تم ضبط الواقعة بالسنتر وتحرير مخالفة لعدم الالتزام بقرارات رئاسة الوزراء ووزارة التربية والتعليم بعدم ممارسة الدروس الخصوصية في ظل الموجة الثانية لانتشار فيروس كورونا وحفاظا على صحة أبنائنا الطلبة.

جاء ذلك على ضوء تعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لعاطف سلامة، وكيل وزارة التربية والتعليم الجديد بعدم التهاون والتصدى لسانتر الدروس الخصوصية بكل الحزم، وردع المخالفين بكل حزم وقوة . الوضع في مصر

اصابات 112,676

تعافي 101,783

وفيات 6,535

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