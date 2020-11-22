شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع ليبي الجنسية في انقلاب مقطورة على طريق «السلوم - ليبيا» الدولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار لقي شخص ليبي الجنسية مصرعه في حادث انقلاب سيارة نقل كبيرة بمقطورة على طريق السلوم مطروح، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى السلوم. ووصلت إلى مستشفى السلوم جثة ليبي الجنسية يدعى محمد بشير عبدالله نتيجة وفاته في حادث انقلاب سيارة نقل بمقطورة عند الكيلو 10 بطريق السلوم مطروح. وكان كل من مجلس مدينة السلوم ومرفق الإسعاف والحماية المدنية قد وصلهم بلاغ عن وجود انقلاب سيارة نقل كبيرة على الطريق تعوق حركة مرور السيارات بالكيلو 10طريق السلوم مطروح ويوجد وفيات. وجرى التعامل مع الحادث وتحرك اللودر الخاص بمجلس مدينة السلوم وفتح الطريق ونقل جثة السائق المتوفى عن طريق الإسعاف. الوضع في مصر

اصابات 112,676

تعافي 101,783

وفيات 6,535

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