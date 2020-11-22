شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث باسم «تحيا مصر»: سوهاج وأسيوط وقنا الأكثر استفادة من القوافل الإنسانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد مختار، المتحدث الإعلامي باسم صندوق تحيا مصر، إنه تم الانتهاء، مساء السبت، من توزيع القوافل الإنسانية الأكبر التي دشنها صندوق تحيا مصر على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أنه تم اليوم التوزيع في المحافظات النائية.

وأضاف «مختار» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، الأحد، أن سوهاج وأسيوط وقنا الأكثر استفادة من القوافل الإنسانية «لأنها تضم القرى الأكثر احتياجًا».

وأوضح أن القافلة تشمل 2 مليون دجاجة، ومليون كرتونة مواد غذائية تزن 10.5 كيلو جرام من أرقى المنتجات، وتكفي الأسرة لمدة 14 يومًا، مشيرًا إلى أن القافلة تشمل 500 حضانة، وأجهزة غسيل كلوي، وتجهيز 50 عروسة في الفيوم، والعرس الأربعاء المقبل وبعدها مباشرة 80 عروسة في الوادي الجديد.