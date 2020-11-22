شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر تثقيفي للأئمة بدمياط الجمعة القادمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تنظم وزارة الأوقاف معسكرا تثقيفيا للأئمة بدمياط يومي الجمعة والسبت الموافقين ٢٧ و٢٨ نوفمبر ٢٠٢٠ م يتناول جانبين: الأول التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والثاني الاستخدام الرشيد للفضاء الإلكتروني . يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف في تكثيف برامج التدريب، كما تقيم هذا المعسكر بالتزامن مع افتتاح عدد من المساجد بالمحافظة، في ضوء اهتمام الأوقاف بعمارة بيوت الله عز. وجل مبنى ومعنى . الوضع في مصر

اصابات 112,676

تعافي 101,783

وفيات 6,535

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