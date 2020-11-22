شكرا لقرائتكم خبر عن والدة ضحية سفاح الجيزة تنهار على الهواء: معرفش جثة بنتي فين (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت والدة نادين ضحية سفاح الجيزة (قذافي فراج) إنها لا تصدق حتى الآن وفاة نجلتها نادين، ولا تستطيع الجزم بها كون إعلان وفاة شخص مقتولًا تقتضي وجود جثة ودليل وهذا لم يتوفر حتى الآن.

تابعت في مداخلة هاتفية عبر برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة «ON»: أنا مكنتش أعرف اللي بيجري حواليا، أتاريه كان من شهر أكتوبر2019 حتى الآن وأنا معرفش أي حاجة، وناس كانت بتيجي تسألني وتقلي كلام غريب زي البقاء لله وأنا مش مصدقة«.

ونفت أن تكون ابنتها قد اختفت فجأة، مؤكدة أن الضحية سافرت إلى فرنسا بتذكرة طيران وتأشيرة وجواز سفر وبرفقتها فتاتين بصحبة منتج سوري بالإضافة إلى سائق القذافي، كاشفة أنها أوصلت ابنتها برفقة أشقاء الضحية حتى السيارة التي ستقلهم إلى الغردقة ثم شرم الشيخ، حيث كان من المحتمل السفر للأردن لتصوير إعلانات ثم السفر إلى فرنسا.

أكملت: «تليفوناتي كانت بتتسرق بفعل فاعل وكنت بسمع صوت بنتي وعارفة صوتها وأخر مكالمة كانت منذ سنتين، وأنا سألت قذافي بعد اختفائها وقال لي عندها شغل قبل اختفائها، والمنتج صديق قذافي والشركة من طرفه وقال لي إنهم معجبين بنادين.

تابعت الأم: ابنتي مكنتش جميلة بس كانت ملكة جمال، أنا أم مكلومة بالكلام اللي بيدور حواليا وأنا مش عارفاه، الناس كلها تعرف أن بنتي ماتت والجرايد تقول وأنا مش معايا جثة بنتي«.

يذكر أن برنامج «كلمة أخيرة» تقديم الإعلامية لميس الحديدي ويذاع من السبت إلى الثلاثاء في تمام التاسعة على شاشة «ON».