شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل تعليم مطروح الجديد: سنعمل بمايرضى الله ولن نجامل أو نظلم أحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استهل عاطف سلامة وكيل الوزارة الجديد اليوم الأحد مهام عمله بتفقد الإدارات والاقسام الداخلية المختلفة بديوان المديرية للتعرف على طبيعة العمل بها وذلك بحضور الدكتور محمود قاسم وكيل المديرية حيث رحب جميع العاملين به متمنين له السداد وكامل التوفيق وتحقيق التقدم للمنظومة التعليمية بالمحافظة

وأكد وكيل الوزارة خلال جولته التفقدية للعاملين بالمديرية ضرورة تضافر جميع الجهود وبذل الاداء المتميز والعمل المخلص من اجل تحقيق تعليم مطروح للنهضة التعليمية المرجوة وفق التعليمات الوزارية وتنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

مع ضرورة التحلي بالاخلاص والتفاني وتحمل المسئولية والدقة واليقظة والشفافية والاحترام المتبادل من أجل تحقيق ما يريده المواطن المطروحي لتقديم منتج تعليمي متطور يعود بالفائدة على ابنائنا الطلاب.

وأوضح قائلا: سنؤدي عملنا بما يرضي الله وبما يرضي ضمائرنا ولن نجامل أو نظلم أحد مع اتخاذ أي قرار وفق القواعد واللوائح والقرارات القانونية والإدارية المنظمة للعمل .